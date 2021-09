Menos mortes e menos casos de covid-19 em Portugal

Hoje às 15:54 Facebook

O novo balanço sobre a pandemia em Portugal, feito pela Direção-Geral da Saúde, revela, esta segunda-feira, mais 663 casos e 12 mortes relacionadas por covid-19 em Portugal.

Os números mostram uma descida em relação ao boletim deste domingo, que tinha registado 13 óbitos e 1190 novos casos

Já os internamentos, pelo contrário, registam uma subida. Há agora 682 pessoas internadas, mais 17 do que no dia anterior, e 140 estão nos Cuidados Intensivos (mais 2 do que no domingo).

A região Norte, com 254 novos casos, e a área de Lisboa e Vale do Tejo, com 185, têm 66,2% do total das novas infeções verificadas nas últimas 24 horas.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (6), na região Norte (3), na região Centro (2) e no Algarve (1).

Relativamente às idades das vítimas, seis tinham mais de 80 anos, três entre 70 e 79 anos, duas entre 60 e 69 e uma entre 50 e 59 anos.

A taxa de incidência de infeções por SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias em Portugal regista nova descida face a sexta-feira, numa trajetória descendente igualmente acompanhada pelo índice de transmissibilidade (Rt).

Segundo o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge divulgado hoje, a taxa de incidência (média de novos casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias) nacional baixou de 295,5 para 276,0 casos.

Em Portugal continental, a taxa de incidência baixou de 302,6 para 283,8 casos.

O Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de uma pessoa portadora do vírus - baixou dos 0,96 a nível nacional para 0,92 e de 0,97 em Portugal continental para 0,93.