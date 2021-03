Menos mortes mas mais casos de covid nas últimas 24 horas

Hoje às 14:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal registou 10 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, período no qual foram reportados 434 novos casos da doença, uma subida, relativamente à última terça-feira.

Os dados revelados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), esta terça-feira, reportam 434 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o acumulado, desde 2 de março, para 818212. No mesmo período de tempo, foram registadas 10 mortes, com o total de óbitos desde a pandemia a ascender agora a 16794.

Números que mostram um aumento dos casos de segunda para terça-feira, o que é natural, todas as semanas, uma vez que, por norma, no primeiro dia útil há menos registos. Na ressaca do dia com menos casos desde 1 de setembro, ontem, os dados de hoje evidenciam uma subida relativamente à terça-feira da semana passada, quando foram registados 384 positivos e 13 óbitos. São mais 50 casos, mas menos três mortes.

Depois de dois dias a subir, 21 no domingo e seis na segunda-feira, os internados baixaram em 28 esta terça-feira, para 743, o número mais baixo desde os 732 hospitalizados em 6 de outubro. Entre os doentes mais graves, mantêm-se a tendência de descida, com menos seis doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). O total de pacientes em risco de vida é, agora, de 159, a cifra mais baixa desde 18 de outubro, quando havia 155 pessoas acamadas em UCI.

Segundo o boletim da DGS, há mais 1212 pessoas recuperadas da doença (769086, no total) e menos 788 casos ativos de covid, com o acumulado a cair para 32332, e menos 162 pessoas em vigilância - 14918 no total.

Dia sem mortes entre pessoas com menos de 70 anos

PUB

A covid-19 é mais penalizadora para os idosos e os dados das últimas 24 horas comprovam-no na totalidade. Das 10 vítimas mortais reportadas no boletim da DGS desta terça-feira, sete (dois homens e cinco mulheres) tinham mais de 80 anos.

As outras três vítimas mortais, dois homens e uma mulher, tinham mais de 70 anos e menos de 80. No total, os escalões etários mais elevados acumulam 14636 mortes, 87% do total de 16794 vidas perdidas para a covid-19 desde a primeira fatalidade, registada a 16 de março de 2020.

Mais mortes na Região Norte e mais casos em Lisboa

A Região Norte reportou cinco mortes, metade do total nacional diário, e 113 casos de covid-19. Números que mostram uma ligeira quebra ao nível dos testes positivos relativamente aos 127 da terça-feira a semana passada, mas um aumento dos óbitos, somando num dia tantas mortes como as registadas nos cinco dias anteriores. Na zona mais setentrional do país, perderam-se 5294 vidas em 329665 infeções associadas ao vírus da SARS-CoV-2.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo reportou 157 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, mais 10 que os registados na terça-feira da semana passada, mas registou três óbitos, menos do que há oito dias. Globalmente, em 309999 testes positivos, perderam-se 7098 vidas no entorno da capital desde o início da pandemia.

O Alentejo registou uma vítima mortal (967 no total) após cinco dias sem óbitos a lamentar e anotou mais 20 testes positivos, para um acumulado de 28930 desde o início da pandemia.

Na Região Centro foi também perdida uma vida nas últimas 24 horas, 2990 desde o início da pandemia, com os casos totais a ascenderem a 116746, já contando com os 58 desta terça-feira, menos seis que há uma semana.

Algarve e ilhas não reportaram vítimas mortais nas últimas 24 horas, embora no extremo sul de Portugal se tenha verificado um aumento dos casos, de 13 para 29, comparando esta terça-feira e a anterior. Desde o início da pandemia, morreram 351 pessoas em 20497 casos reportados em terras algarvias.

Nos Açores, houve também um aumento do número de casos, de 15 para 24, de uma terça-feira para a outra, com os totais a ascenderem atualmente a 3989 infeções e 28 óbitos desde o início da pandemia.

Na Madeira, que regista o segundo dia seguido sem vítimas mortais, foi também anotado um aumento dos casos, para mais do triplo, de 11 para 34 de uma terça-feira para outra. Cifras globais, a "pérola do Atlântico" chora a morte 66 pessoas em 8396 infeções registadas desde o início da pandemia.