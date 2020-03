Mais nove casos de coronavírus em Portugal. Total ascende a 30

Augusto Correia Hoje às 18:59 Facebook

A Direção-Geral de Saúde anunciou, este domingo, em comunicado, que o número de casos confirmados de Covid-19 aumentou para 30.

Entre os nove casos confirmados de sábado para domingo está um no Algarve, de uma jovem de 16 anos, o primeiro na região sul de Portugal.

Segundo o comunicado da Direção-Geral de Saúde, há 22 casos confirmados no Norte de Portugal, um no Centro, seis em Lisboa e outro no Algarve. Há 56 casos suspeitos que aguardam resultado laboratorial e 447 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde.

Segundo a DGS, estão ativas quatro cadeias de transmissão em Portugal.

Todos os pacientes com o novo coronavírus estão hospitalizados. Do total de doentes, 18 são homens e 12 são mulheres.

Dos 22 casos confirmados, cinco são de jovens entre os 10 e os 19 anos (2 rapazes e três raparigas), dois entre os 20 e os 29 anos (um de cada sexo), três homens e uma mulher na faixa etária dos 30 aos 39 anos e 10 pessoas com idade compreendida entre os 40 e os 49 anos (seis homens e quatro mulheres). Acima dos 50 anos há três homens com casos confirmados e outros três acima dos 60 (mais uma mulher). Há, ainda, duas pessoas do sexo feminino na faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Em Portugal, estão confirmados 30 casos de infeção e o Governo anunciou a suspensão temporária de visitas em hospitais, lares e estabelecimentos prisionais na região Norte.

Foram também encerrados temporariamente alguns estabelecimentos de ensino secundário e universitário.

A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu que o risco da epidemia em Portugal poderá ser reavaliado nas próximas horas, e levar à adoção de novas medidas excecionais.