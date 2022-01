Carla Sofia Luz Hoje às 10:23 Facebook

Milhares de membros de mesa de voto serão vacinados este fim de semana. A imunização é voluntária, mas será administrada a dose de reforço a todos que desejarem. Quem não tiver sido vacinado ou não tiver o esquema vacinal completo, também poderá aproveitar esta oportunidade para fazê-lo.

A pedido da administração eleitoral da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna, todas as câmaras do país enviaram informação (número de utente e contacto mais direto) sobre os quase 90 mil elementos que estarão nas secções de voto nos próximos dias 23 e 30 de janeiro. Em articulação com o Ministério da Saúde e a Direção-Geral da Saúde e face ao momento pandémico que o país atravessa, foi decidido dar prioridade à imunização de quem estará nas mesas no dia do voto antecipado em mobilidade e no dia oficial das eleições para receber os votos dos portugueses.

Todos os elementos que ainda não tenham recebido a dose de reforço, sido vacinados ou completado o esquema vacinal dispõem, este sábado e domingo, de uma oportunidade para fazê-lo. O JN ainda está apurar como se processará a imunização: se haverá uma convocatória individual, casa aberta ou senha digital. De qualquer forma, os escrutinadores serão vacinados no concelho onde prestarão serviço.

Como noticiou o JN, nas legislativas, de acordo com o Ministério da Administração Interna, estarão mobilizados 88 650 mil elementos para apoiar os eleitores nas mesas de voto: 13 030 nas 2606 secções dedicadas ao voto antecipado no dia 23 e 75 620 nas 13 821 secções disponibilizadas no dia 30.