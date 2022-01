Militar salvou 306 pessoas num avião mas Força Aérea "escondeu" o feito

Teixeira Correia Hoje às 13:32 Facebook

José Ramos fez planar aeronave canadiana sem combustível durante meia hora sobre o Atlântico, há 20 anos. As autoridades não assumiram o ato por se tratar de um avião comercial. A companhia deixou louvor, mas o controlador podia ter sido preso.

Há 20 anos, um controlador aéreo militar da Base Aérea 4 nas Lajes, na ilha Terceira, salvou 306 pessoas que vinham a bordo de um Airbus A330, da Air Transat do Canadá, ao "fazer" planar a aeronave que ficou sem combustível sobre o Atlântico e, consequentemente, sem motores. Foi o voo planado mais longo da história da aviação comercial, que durou cerca de meia hora, percorrendo 120 quilómetros (62 milhas).

José Ramos, então primeiro-sargento da Força Aérea Portuguesa (FAP), agora com 60 anos e reformado, recordou ao JN aquele 21 de agosto de 2001 e foi perentório: "Hoje, fazia rigorosamente o mesmo, incluindo todas as ilegalidades que me podiam ter levado à prisão".