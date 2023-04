Militares brasileiros reforçam assistência a banhistas nas praias na época balnear

Militares brasileiros com formação portuguesa de nadador salvador vão reforçar a assistência a banhistas nas praias no Algarve durante a época balnear.

O reforço surge no âmbito de uma parceria entre o Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) e a Associação Brasileira de Salva Vidas Civis de Rio Grande do Sul (ABRASVIC) para dar resposta à falta de nadadores salvadores.

O protocolo entre as duas entidades foi formalizado em 2019, mas apenas com a sua revisão em 2021 começou a ser implementado, tendo tido a primeira ação em 2022. No ano passado, até junho, e de acordo com dados da Autoridade Marítima Nacional, foram certificados para trabalhar em Portugal 46 profissionais brasileiros.

PUB

O protocolo indica que os formadores do ISN vão ao Brasil para certificar estes profissionais. Os 46 nadadores salvadores com experiência militar, que trabalham o ano todo, foram submetidos ao Exame Especifico de Aptidão Técnica (EEAT) e, após validação da formação obtida no Brasil, foram certificados para poderem exercer funções como nadador-salvador em Portugal, tal como prevê a legislação portuguesa.

No ano passado, até junho, de acordo com dados da AMN, foram submetidos a EEAT mais de cem nadadores salvadores brasileiros. A sua contratação é assegurada, na sua maioria, por entidades privadas. Sabe-se que trabalham sobretudo nas praias do Algarve.