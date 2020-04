Há mais de 17 mil infetados com Covid-19 em Portugal

JN com Lusa Hoje às 23:29, atualizado às 23:48 Facebook

O Ministério da Saúde anunciou esta sexta-feira, em comunicado, a existência de 17.083 testes positivos ao novo coronavírus, apesar dos 15.472 infetados avançados pela DGS.

O JN contactou o ministério, que confirmou tratar-se de dados atualizados com diagnósticos positivos desta sexta-feira, devendo os números ser refletidos no boletim diário a anunciar amanhã.

De 1 de março até hoje, foram feitos em Portugal 151.113 testes de diagnóstico da doença Covid-19, dos quais 17.083 (11,3%) foram positivos, revelou o Ministério da Saúde.

Em comunicado, o ministério explica que, no domingo, terá disponíveis cerca de 900 mil testes, "que serão de imediato" distribuídos pelas administrações regionais de saúde e Regiões Autónomas, "de acordo com as necessidades identificadas".

Desde 1 de abril, o ministério revela que têm sido feitos, em média, 8.900 testes diários de diagnóstico do novo coronavírus.

De recordar que o balanço feito esta sexta-feira pela DGS deu conta de 435 mortos, mais 29 do que na véspera.