Ministério garante que salário é igual para todos os contratados para dar aulas

O ministério da Educação garante que a lei não faz distinções e que todos os contratados para dar aulas recebem pelo mesmo índice remuneratório, independentemente de terem ou não profissionalização (mestrado em ensino).

De acordo com a legislação em vigor que regula o recrutamento e concursos, "os docentes contratados a termo resolutivo são remunerados pelo índice 167 da escala indiciária constante em anexo ao ECD [Estatuto da Carreira Docente], sendo a retribuição mensal respetiva calculada na proporção do período normal de trabalho semanal", frisou ontem o gabinete do ministro João Costa. O JN escreveu ontem, com base em explicações transmitidas pelo secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), que os licenciados, sem profissionalização, contratados para dar aulas recebiam pelo índice 126 (num horário completo menos 350 euros).

