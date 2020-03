Ministra da Saúde confirma dois casos positivos de Covid-19

Sandra Alves Hoje às 10:31, atualizado às 10:44 Facebook

A ministra da Saúde, Marta Temido, confirmou a existência de dois casos positivos de infeção por novo coronavírus Covid-19 em Portugal, ambos internados no Porto.

A ministra da Saúde, Marta Temido, e a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, deram uma conferência de imprensa conjunta, esta segunda-feira de manhã.

O esclarecimento ocorre depois de o JN avançar a existência de dois casos suspeitos de infeção pelo novo coronavírus Covid-19, um no Hospital de Santo António e outro no Hospital de São João, no Porto.

A ministra da Saúde confirmou que um caso positivo "é um doente homem, com 60 anos, que teve início de sintomas a 29 de fevereiro" e "o seu estado de saúde é estável". Acrescentou ainda que existe, neste caso, "um link epidemiológico ao norte de Itália". Este doente está internado desde domingo no Hospital de Santo António, no Porto, afirmou.

Sobre o outro paciente, trata-se de "um homem, de 33 anos", internado no Hospital de São João, no Porto, cuja análise ao novo coronavírus deu positiva, estando a aguardar-se o resultado da contra-análise, explicou a governante. Este doente registou os primeiros sintomas a 26 de fevereiro e "tem link epidemiológico a Espanha".