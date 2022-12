Ministro da Educação desmente sindicatos sobre recrutamento

Segundo dia de greve de professores "em crescendo", calcula S.T.O.P.. Marcelo entende que docentes têm, muitas vezes, razões de queixa

O ministro da Educação foi surpreendido, esta segunda-feira, por dezenas de professores em greve que o esperavam em Alcochete. João Costa acusou os sindicatos de mentirem sobre a alteração à contratação de docentes. O Sindicato de Todos os Professores (S.TO.P) apontou para um segundo dia de greve por tempo indeterminado (iniciado na sexta-feira) marcado por um "inevitável crescimento" da adesão de norte a sul do país. Já o presidente da República, recebido por dezenas de professores na Escola Básica e Secundária de Ourém, afirmou que os docentes se queixam "muitas vezes com razão das suas condições" de trabalho.

"A greve está em crescendo, mais escolas estão a aderir e, dos vários agrupamentos, praticamente todos têm escolas com professores em greve, independentemente de serem ou não sindicalizados", avançou André Pestana, dirigente do S.TO.P.. É um sinal de que "as pessoas estão a despertar de um sono profundo" face à desvalorização da profissão e que é "notório o descontentamento dos professores". Exigem um aumento salarial, a recuperação de todo o tempo de serviço que esteve congelado e o fim das quotas na avaliação e no acesso ao 5.º e 7.º escalões da carreira.