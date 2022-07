Ministros sem gravata em "reunião informal" e "muito enriquecedora"

JN Hoje às 21:55 Facebook

Os ministros e pelo menos dois secretários de Estado, Tiago Antunes (Assuntos Europeus) e André Moz Caldas (presidência do Conselho de Ministros) estiveram este sábado à tarde reunidos numa "reunião informal" na Base Naval de Lisboa, no Alfeite, em Almada, que foi classificada pelo primeiro-ministro António Costa como "muito enriquecedora". Os jornalistas não puderam captar imagens, nem tiveram acesso ao local nem ao conteúdo do que lá foi discutido. Mas o Governo registou o momento de "trabalho em equipa" num vídeo descontraído e partilhou-o nas suas redes sociais.

"Tivemos hoje uma intensa jornada. A reunião informal de Ministros, que decorreu na Base Naval do Alfeite, foi extremamente útil e produtiva", escreveu o primeiro-ministro, António Costa, numa sequência de tweets, onde realça que "estes quase quatro meses de XXIII Governo têm sido muito ativos e exigentes e este dia de reflexão e de análise política e prospetiva para os próximos meses foi muito enriquecedora".

Tivemos hoje uma intensa jornada. A reunião informal de Ministros, que decorreu na Base Naval do Alfeite, foi extremamente útil e produtiva. pic.twitter.com/Lmrl2ZH4q0 - António Costa (@antoniocostapm) July 23, 2022

O momento da chegada à base naval, com os ministros divididos em dois barcos semi-rígidos da Marinha Portuguesa, foi registado num vídeo de cerca de um minuto e meio partilhado nas redes sociais do Governo, onde se vê o ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, e a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, numa amena troca de palavras já em terra firme.

O vídeo mostra o primeiro-ministro e os ministros e ministras em traje mais informal, sem gravatas, e remata com a tradicional foto de família.

Não foi apenas o primeiro-ministro a dar conta desta "reunião informal" na sua conta oficial, partilhando várias fotografias dos membros do Governo a trabalhar à mesa, como se de um Conselho de Ministros se tratasse Também o ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos partilhou fotografias desta "reunião informal" na sua conta de Facebook.

Esta reunião foi divulgada através da agenda oficial do primeiro-ministro, avisando desde logo que seria fechada à comunicação social e que não estavam previstas declarações. Mas o Governo fez questão de registar e divulgar o momento, sem permitir a captação de imagens por jornalistas. O primeiro-ministro diz que se tratou de "um dia de refelxão e de análise política e prospetiva para os próximos meses".