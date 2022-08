Mithá Ribeiro demite-se de vice-presidente do Chega

O deputado do Chega Gabriel Mithá Ribeiro demitiu-se esta segunda-feira de vice-presidente do partido em resposta ao seu afastamento do cargo de Coordenador do Gabinete de Estudos, por decisão de "vossa excelência" André Ventura, lê-se num post do Facebook.

A vontade de abandonar o partido remonta a 9 de julho, quando Mithá Ribeiro terá realizado um primeiro pedido formal para abandonar a vice-presidência do Chega. Decisão que se consuma agora, depois de André Ventura ter afastado o deputado e ex-candidato à vice-presidência da AR do gabinete de estudo do partido.

"Na sequência do meu pedido de demissão de Vice-presidente do Partido Chega, a 9 de julho do corrente ano, o mesmo torna-se inevitável face ao comunicado do meu afastamento do cargo de Coordenador do Gabinete de Estudos por decisão de Vossa Excelência [André Ventura], datado de 21 de agosto", lê-se no post da página "Gabriel Mithá Ribeiro Deputado da Nação CHEGA - Leiria".

Na publicação, o deputado de extrema-direita dá ainda a conhecer um despacho assinado por André Ventura, publicado este domingo num possível canal interno do partido - "Portal Chega" -, que informa da substituição de Mithá Ribeiro no cargo de coordenador do Gabinete de estudos pelo Presidente da Direção Nacional. O cargo ficará atribuindo ao Presidente da Direção Nacional até à realização do "próximo conselho nacional", lê-se no despacho assinado por Ventura.