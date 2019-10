Mobilidade nas mãos de um autarca

Hermana Cruz Hoje às 12:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O vice-presidente da Câmara de Matosinhos, Eduardo Pinheiro, vai ficar com a secretaria de Estado da Mobilidade.

Vice-presidente da Câmara de Matosinhos, desde 2013, Eduardo Pinheiro tem 40 anos e é licenciado em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa.

Na autarquia, liderada pela socialista Luísa Salgueiro, Eduardo Pinheiro tem os pelouros do Planeamento, Ordenamento do território, da Reabilitação Urbana, da Gestão e Fiscalização Urbanística e das Finanças e Património. Entre janeiro de 2017 e maio passado, assumiu o cargo de presidente da Assembleia Geral do Metro do Porto.

Eduardo Pinheiro foi ainda vice-presidente do Conselho de Administração da Agência de Energia do Porto e integrou a Assembleia Intermunicipal da Lipor - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto.