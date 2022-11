Montenegro elogia "simpatia pessoal" de Jerónimo e "lealdade no combate político"

JN/Agências Hoje às 00:57 Facebook

O presidente do PSD, Luís Montenegro, elogiou este sábado a "simpatia pessoal" do secretário-geral cessante do PCP, Jerónimo de Sousa, e a sua "lealdade no combate político", declarando-se "nos antípodas do comunismo", mas respeitador dos seus "crentes".

Luís Montenegro reagiu assim ao anúncio da saída de Jerónimo de Sousa da liderança do PCP, feito hoje à noite através de comunicado, no qual se adianta que Paulo Raimundo é o proposto para o substituir nessas funções.

"Estou nos antípodas do comunismo. Mas respeito democraticamente os seus 'crentes'. No caso de Jerónimo de Sousa, sempre apreciei a sua simplicidade e urbanidade. Sempre me emprestou simpatia pessoal e lealdade no combate político. Desejo-lhe felicidades pessoais e familiares", escreveu Luís Montenegro na sua conta na rede social Twitter.

Em comunicado, o PCP anunciou hoje que Jerónimo de Sousa, "refletindo sobre a sua situação de saúde e as exigências correspondentes às responsabilidades que assume, colocou a questão da sua substituição nas funções que desempenha" como secretário-geral do PCP.

Numa reunião do Comité Central do PCP marcada para o próximo sábado, 12 de novembro, "será feita a proposta de eleição de Paulo Raimundo para secretário-geral do PCP", lê-se no mesmo comunicado.

Jerónimo de Sousa, antigo operário e deputado desde os tempos da Assembleia Constituinte, atualmente com 75 anos, liderava o PCP há 18 anos.