Moreira repete vereação e renova assembleia com CDS e IL em alta

Em equipa vencedora não se mexe parece ser o lema de Rui Moreira, que aposta nos mesmos seis vereadores na lista ao Porto. Mas, para a Assembleia Municipal, faz uma forte renovação, embora mantendo Miguel Pereira Leite como cabeça de lista. Dos 16 que abrem a lista, número que elegeu em 2017, pelo menos quatro são do CDS, três da Iniciativa Liberal (IL) e um do MPT. A IL tem Tiago Mayan Gonçalves como cabeça de lista de Moreira à União de Freguesias de Aldoar, Foz e Nevogilde. Em Campanhã, a novidade é o apoio ao candidato socialista Ernesto Santos.

Os primeiros à Câmara são o cabeça de lista Rui Moreira, Filipe Araújo, Catarina Araújo, Ricardo Valente, Pedro Baganha, Cristina Pimentel e Fernando Paulo. "A equipa de gestão da vereação é sólida, coesa, unida e à prova de bala", justificou ao JN Francisco Ramos, presidente da associação cívica "Porto, o Nosso Movimento".

Da lista à Câmara, destaca algumas novidades como a advogada Filipa Correia Pinto, do CDS (8.º lugar); Hervé Marrinhas (9.º), indicado pela IL; e Francisca Valente, ex-diretora do Teatro Nacional de São João (11.º).

"Nós, Cidadãos!" em 23.º

Para liderar a Assembleia, onde elegeu 16 em 39 (ficando em minoria mesmo com cinco presidentes de junta), Moreira volta a apostar em Miguel Pereira Leite, fundador do movimento.

Francisco Ramos diz que o objetivo foi "regenerar e refrescar" e fala de "uma enorme renovação" que nota não ser habitual, sobretudo numa candidatura para um terceiro mandato. Dos 25 primeiros, 15 são novos. Só ficam dez.

"Vice" do CDS em segundo

Uma das novidades que destaca é o 2.º lugar para Miguel Barbosa, vice-presidente do CDS. A IL indica para 4.º Mário Amorim Lopes, engenheiro que trabalha na área da saúde. Em 5.º está Isabel Menéres, líder da Concelhia do CDS.

Entre as novidades estão ainda, em 10.º, Pedro Schuller, que lidera a IL no concelho; a advogada Cristina Pimenta, em 11.º, indicada pelo CDS; e João Paulo Carvalho, presidente da secção do Norte da Ordem dos Enfermeiros, em 12.º. O MPT fica com o 14.º (Carla Leitão) e o "Nós, Cidadãos!" apenas com o 23.º lugar da lista. No total dos 39 nomes, o CDS tem 11 e a IL tem sete.

Apoio a socialista para Campanhã

Entretanto, os candidatos às juntas são apresentados publicamente esta quinta-feira. Rui Moreira apoia o socialista Ernesto Santos em Campanhã. Francisco Ramos justifica esta opção com o forte investimento lá feito e a "grande sintonia" com o autarca. Em Paranhos, avança Paulo Silva, que saiu do partido Aliança e juntou-se ao movimento. No Centro Histórico, após António Fonseca decidir candidatar-se pelo Chega, concorre Nuno Cruz, campeão mundial de boxe. Tiago Mayan (IL) é novidade em Aldoar, Foz e Nevogilde; Patrícia Rapazote em Ramalde, adjunta de Moreira na Câmara e licenciada em Ciências Farmacêuticas; João Ricardo Aguiar no Bonfim, do movimento, e só se mantém Sofia Maia em Lordelo e Massarelos.

Já foi anunciado o nome do mandatário, que volta a ser Valente de Oliveira e discursou na apresentação da candidatura que decorreu no Pavilhão Rosa Mota.