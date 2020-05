Morreram mais 11 pessoas com covid-19 em Portugal. Total de mortes é de 1074

JN Hoje às 13:17 Facebook

Morreram 11 pessoas por covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal. Número de vítimas mortais ascende às 1074. Há ainda 25702 casos confirmados pelo novo coronavírus.

O número de vítimas mortais pelo novo coronavírus subiu para 1074 mortes desde o início da pandemia em Portugal. São 11 mortes face ao dia de segunda-feira, um aumento de cerca de 1%. Os casos recuperados subiram para os 1743 e há mais 178 doentes (aumento de 0,7%) com covid-19 nas últimas 24 horas.

Ainda segundo o boletim epidemiológico divulgado esta terça-feira pela Direção Geral da Saúde, regista-se a primeira morte de um homem infetado com menos de 30 anos. A faixa etária com mais de 80 anos continua a registar o maior número de mortes: são 721 mortes no total.

Quanto às regiões, a região Norte é a que regista mais vítimas mortais em Portugal com 613, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 223 mortes, o Centro com 211, Algarve com 13 mortes e o Alentejo com uma morte.

O concelho de Lisboa tem o maior número de infetados em Portugal: são 1579 doentes. Seguem-se Gaia com 1425 infetados, o Porto com 1266, Matosinhos com 1149 doentes e Braga regista 1113.

Dos 818 doentes internados nos hospitais (mais 0,6% do que no domingo), há 134 pessoas nos cuidados intensivos (uma descida de 6,3% face ao dia anterior). Mais de 22 mil pessoas estão a recuperar em casa.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 250 mil mortos e infetou mais de 3,5 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.