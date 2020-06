Não há novos casos de covid-19 na região Norte em 24 horas

Rita Neves Costa Hoje às 13:10 Facebook

Portugal registou mais 14 mortos por covid-19 nas últimas 24 horas. O total de vítimas mortais é de 1424. O número de infetados subiu mais 200 num dia.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde desta segunda-feira, Portugal regista 1424 vítimas mortais pelo novo coronavírus (mais 14 pessoas nas últimas 24 horas). No primeiro dia da terceira fase de desconfinamento foram registados mais 200 infetados, um total de 32700 desde o início da pandemia.

Há ainda mais 143 casos recuperados. No total, mais de 19500 pessoas recuperaram do vírus da covid-19. Quase 28 mil pessoas estão a ser vigiladas pelas autoridades de saúde em casa e 1720 aguardam os resultados dos testes à infeção respiratória.

Evolução do número de casos confirmados Foto: DGS

No que toca aos números da covid-19 em Portugal Continental, a região Norte continua à frente com 16760 infetados (não aumentou em 24 horas) e 791 mortes (mais sete num dia). A região de Lisboa e Vale do Tejo aparece a seguir nos números com 11335 doentes (mais 193 em 24 horas) e 363 vítimas mortais (mais seis mortes face ao dia anterior). Só no município de Lisboa há 2409 casos confirmados de covid-19. Esta segunda-feira, determinadas medidas da terceira fase de desconfinamento -- como a reabertura de centros comerciais -- foram adiadas para 4 de junho, na Área Metropolitana de Lisboa, devido ao crescente número de pessoas infetadas na região com o novo coronavírus.

A região Centro tem atualmente 3747 infetados e 239 mortos, o Alentejo permanece com uma vítima mortal e 259 doentes e o Algarve regista 372 infetados e 15 vítimas mortais. Já no arquipélago da Madeira, não há registo de mortes por covid-19, mas existem 90 infetados. Nos Açores, há 15 mortes e 137 doentes.

Nas faixas etárias, os maiores de 80 anos continuam a registar o maior número de baixas com 958 mortes. Há três mortes a registar abaixo dos 40 anos e 16 vítimas mortais entre os 40 e os 49 anos.

O número de doentes em cuidados intensivos permanece igual ao do dia anterior: são 64. E há 471 pessoas internadas com covid-19.