Avelino Ferreira Torres morreu, esta terça-feira, no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel. Tinha 74 anos.

Estava internado há cinco dias.

O antigo autarca do Marco de Canaveses esteve internado no final do ano passado, na sequência de uma infeção pulmonar grave.