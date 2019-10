Morreu investigadora Ana Paula Canotilho em Maputo

Emília Monteiro Hoje às 13:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A dirigente da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), artista, investigadora, professora, feminista e dirigente sindical morreu, esta madrugada, alegadamente vítima de enfarte.

Ana Paula Canotilho estava em Maputo onde também se dedicava à causa feminista. A notícia foi avançada pelo "Esquerda Net" que destaca o trabalho de Ana Paula "quer na intervenção quer ao nível da investigação, tendo várias publicações sobre sujeito político feminista, educação e intervenção pelas artes".

Desenvolveu recentemente projetos de prevenção e intervenção sobre violência de género nas escolas. Era ainda Investigadora integrada do Centro interdisciplinar de estudos de género.

Era também Dirigente do Sindicato de Professores do Norte (SPN) e membro do Conselho Nacional da CGTP.

Foi dirigente nacional do Bloco de Esquerda e cabeça de lista do Bloco nas eleições autárquicas à Câmara de Gondomar.