Morreu mãe de Pedro Passos Coelho

A mãe do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho morreu, esta segunda-feira, e o velório realiza-se esta terça-feira, em Vila Real.

Maria Rodrigues Santos Mamede estava internada nos Cuidados Continuados de Vila Pouca de Aguiar e faleceu esta segunda-feira.

Numa mensagem publicada no Facebook, o PSD de Vila Real expressa "o mais profundo pesar pelo falecimento de Maria Rodrigues Santos Mamede, mãe do nosso companheiro Pedro Passos Coelho, antigo primeiro-ministro, presidente do Partido Social Democrata e presidente da Assembleia Municipal de Vila Real".

O funeral realiza-se esta terça-feira, com chegada prevista às 10.30 horas à Igreja do Calvário, em Vila Real, local onde será celebrada missa de corpo presente às 15.30 horas. O corpo segue para o crematório de Viseu.

O atual líder do partido, Luís Montenegro, cancelou a agenda prevista para hoje.