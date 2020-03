Morreu mais um infetado com o novo coronavírus. São quatro no total

JN Hoje às 18:08, atualizado às 18:20 Facebook

O concelho de Ovar já registou uma vítima mortal por Covid-19. O anúncio foi feito por Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar, esta quinta-feira à tarde, na sua página de Facebook.

O número de óbitos causados pelo novo coronavírus é agora superior aos três anunciados, de manhã, pela Direção-Geral de Saúde.

"Faleceu hoje no nosso município a primeira vítima mortal do vírus Covid-19. Os meus mais sentidos pêsames à família", escreveu o autarca.

Ovar é, atualmente, o único município português que se encontra com estado de calamidade decretado, com quarentena geográfica imposta pelo Governo, devido à pandemia do novo coronavírus.