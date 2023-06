Morreu Nini, a jovem com leucemia terminal que não tinha medo da morte

JN Hoje às 11:55 Facebook

Morreu, este domingo, Inês Pinto, mais conhecida como Nini, a jovem de 18 anos diagnosticada com uma leucemia ​​​​​​​mieloblástica aguda. Com a doença em estado terminal, a jovem quis quebrar o tabu da morte com as suas redes sociais chamadas "A morrer comigo".

A notícia foi confirmada através de uma história publicada na sua página de Instagram, onde somava mais de 19 mil seguidores que acompanharam a sua jornada com a doença. No TikTok, a adolescente tinha quase 37 mil seguidores.

Ao nascer, em 2005, Nini foi diagnosticada com neurofibromatose, uma doença genética rara, que pode provocar o aparecimento de tumores. Aos dois anos, teve um cancro ocular e esteve até aos quatro em tratamentos, acabando por cegar do olho direito. Em 2020, foi diagnosticada com uma leucemia mieloblástica aguda, uma das formas mais graves da doença.