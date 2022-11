Morreu D. Daniel Henriques, bispo auxiliar de Lisboa

Morreu, esta sexta-feira de madrugada, D. Daniel Batalha Henriques, bispo auxiliar de Lisboa, de 56 anos, vítima de cancro. Estava, há vários dias, internado numa unidade de cuidados continuados.

D. Daniel Batalha Henriques foi ordenado bispo em novembro de 2018 e era um dos responsáveis pela realização das Jornadas Mundiais da Juventude no próximo ano.

Nasceu em Santo Isidoro, Mafra, a 30 de março de 1966. Entrou no Seminário de Almada em 1982 e concluiu a sua formação no Seminário dos Olivais, em 1989. Foi ordenado sacerdote no ano seguinte pelo então Cardeal Patriarca D. António Ribeiro, no Mosteiro dos Jerónimos.

PUB

O corpo chega à Sé de Lisboa esta sexta-feira, pelas 18 horas, e às 21.30 horas irá rezar-se a recitação do Terço, seguido do Ofício de Leitura.

A missa exequial acontece sábado, às 11 horas, na Sé, presidida pelo Cardeal Patriarca. O cortejo fúnebre seguirá para Santo Isidoro e ficará na igreja paroquial até às 16 horas, altura em que seguirá para o cemitério local, onde será sepultado.