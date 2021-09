Morreu o historiador e sociólogo José-Augusto França

JN Hoje às 20:48 Facebook

O historiador, sociólogo e crítico de arte José-Augusto França morreu, este sábado, aos 98 anos, numa casa de saúde, em França, onde estava internado há vários anos.

José-Augusto França morreu, este sábado, na casa de saúde de Jarzé, perto da cidade francesa de Angers, onde estava internado há vários anos. Há cerca de três meses tinha sofrido um AVC.

A notícia foi avançada pelo jornal "Público", tendo sido confirmada pela amiga do historiador e da família, a pintora e antiga presidente da Sociedade Nacional de Belas-Artes, Emília Nadal.

Natural de Tomar, José-Augusto França foi responsável por estudos pioneiros sobre a reconstrução da Baixa Pombalina após o terramoto de 1755, ou sobre figuras como Amadeo de Souza-Cardoso, Almada Negreiros ou Rafael Bordalo Pinheiro. O seu espólio ultrapassa os cem livros e centenas de artigos, divididos entre história da cultura, história da arte, estudos olisipográficos, monografias, ensaios e ficção. Foi condecorado com a Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (1991), a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2006) e a edalha de Mérito Cultural (2012).