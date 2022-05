Morreu Raquel Seruca, referência no estudo do cancro gástrico

Joana Amorim Hoje às 12:54 Facebook

Investigadora do i3S faleceu aos 59 anos, vítima de doença prolongada. Claudio Sunkel lembra "uma mulher de garra, frontal e de grandes convicções"

Raquel Seruca, investigadora do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde (i3S) e referência no estudo do cancro gástrico, morreu, nesta segunda-feira, aos 59 anos de idade, vítima de doença prolongada, confirmou o JN junto daquele instituto. Natural do Porto, Raquel Seruca liderava o Grupo " Epithelial Interactions in Cancer" do i3S, era vice-presidente do IPATIMUP e lecionava da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP). O funeral realiza-se na próxima terça-feira, pelas 15 horas, na igreja de Cedofeita, no Porto.

Numa nota de pesar enviada aos colaboradores do i3S, Claudio Sunkel, diretor do instituto, destaca "uma mulher de garra, frontal e de grandes convicções" que "contribuiu com grande generosidade para a implementação do projeto i3S e será sempre recordada com grande carinho e estima". Sunkel recorda ainda a dedicação ao estudo do cancro gástrico, "área em que realizou inúmeras contribuições de grande relevância, muitas das quais resultaram em aplicações clínicas".

Nascida no Porto a 9 de junho de 1962, Raquel Seruca licenciou-se (1986) e doutorou-se (1995) em Medicina pela FMUP, tendo sido bolseira da Universidade de Groningen (Holanda). Com o patologista Manuel Sobrinho Simões, que a considerava uma "força da natureza", iniciou o seu pós-doutoramento em genética molecular do cancro no estômago no IPATIMUP, onde era vice-presidente. Autora de mais de 250 artigos científicos, "foi uma das cientistas portuguesas mais citadas pela comunidade científica", nota Claudio Sunkel.

Ao longo da sua carreira recebeu inúmeras distinções, desde a insígnia de Grande Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (2009), passando pelo prémio Benjamin Castelman Award USCAP (2001 e 2012) e prémio Labmed (2002 e 2003).

O velório de Raquel Seruca realiza-se nesta segunda-feira, da parte da tarde, na Igreja de Cedofeita, no Porto, tendo o funeral lugar terça-feira, às 15 horas.