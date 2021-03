Mais 34 mortes por covid-19 no melhor dia em casos desde setembro

Rita Salcedas Hoje às 14:02, atualizado às 14:40 Facebook

Portugal regista 394 novos casos de covid-19 e mais 34 mortes. É preciso recuar a setembro e outubro, respetivamente, para chegar a valores tão baixos. O número de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos desce pelo 21.º dia seguido.

O número de novos contágios que o boletim da Direção-Geral da Saúde desta segunda-feira apresenta (394) é o mais baixo valor desde 8 setembro, quando foram contabilizados 388 casos. Ao todo, já foram confirmados 804 956 casos de infeção deste o início da pandemia, há um ano. Desses, 68 370 correspondem a doentes ativos, menos 898 do que ontem. Quanto a doentes recuperados, há hoje mais 1258 (ao todo são 720 235).

Em relação ao boletim de domingo, dia em que foram registados 718 casos novos, são hoje reportados menos 324 contágios. E face à segunda-feira da semana passada, quando houve 549 novas infeções, verifica-se um decréscimo de 155 casos.

Mais de 60% dos novos casos (238) foram contabilizados na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se o Norte, com 74 contágios. Na região Centro, há mais 27 casos, no Alentejo mais 15 e no Algarve mais 12. Os Açores têm mais 12 contágios e a Madeira mais 16.

Menor número de mortes desde fim de outubro

Com mais 34 mortes por covid-19, o boletim de hoje traz o menor número de óbitos associados à covid-19 desde o dia 29 de outubro, quando morreram 33 pessoas. Face à segunda passada, morreram, no balanço feito até à meia-noite, menos 27 doentes. E, em relação a ontem, menos sete. O total de mortes sobe assim para 16 351 desde o início de março.

Quinze vítimas foram registadas na região de Lisboa, dez no Centro e nove no Norte. A maioria dos óbitos refere-se a pessoas com mais de 60 anos (33), embora tenha sido registada a morte de uma mulher com idade entre os 30 e os 39 anos.

Depois de seis dias em queda, o número de doentes internados volta a subir: há mais dois em enfermaria, num total de 2167. Por outro lado, o número de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos continua a descer pelo 21.º dia seguido.