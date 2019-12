Movimento 8%. Doutorados contestam falta de contratos

Joana Amorim Hoje às 13:07 Facebook

Com a procura a superar em 12 vezes a oferta, o resultado do 2.º Concurso de Estímulo ao Emprego Científico (CEEC) fechou com uma taxa de aprovação de 8%.

Para os 300 contratos de trabalho disponibilizados, concorreram 3631 investigadores doutorados. Números criticados pelos investigadores, que lançam agora o "Movimento 8%", para denunciar a precariedade na Ciência nacional.

A ideia do movimento surgiu de um grupo de investigadores da Universidade do Minho que passaram a palavra a outros colegas do vários centros que existem no país. Numa realidade a preto e branco, para que se perceba a dimensão do problema: a preto, na fotografia que ilustra este trabalho, os investigadores que não conseguiram um contrato de trabalho por seis anos ao abrigo do CEEC; a branco, os que o conseguiram.