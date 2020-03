"Muitos não têm noção do que é o Estado de Emergência", diz Costa

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:39 Facebook

O primeiro-ministro diz que as medidas de combate à Covid-19 "têm de ir sendo tomadas em função da necessidade concreta que existe em cada dia". António Costa teme que muitos portugueses possam não ter a noção de que o Estado de Emergência é uma medida "extraordinariamente grave". Também admitiu recorrer à requisição civil e a equipamentos de entidades privadas.

"O Estado de Emergência e o Estado de Sítio não são decretados em Portugal desde o 25 de novembro de 1975 [fim do Processo Revolucionário em Curso]. É uma medida extraordinariamente grave, porque implica a suspensão de um leque - que pode ser muito vasto - de direitos, liberdades e garantias. Acho que as pessoas não têm bem a consciência do que significa o Estado de Emergência", disse esta segunda-feira o primeiro-ministro, em entrevista à SIC. No entanto, garantiu que o Governo "dará parecer favorável" a essa medida se, na quarta-feira, o presidente da República a propuser.

António Costa reforçou que o pico do surto da Covid-19 deverá ocorrer no final de abril, conforme a ministra da Saúde já tinha anunciado no domingo, mas sublinhou que poderá continuar a haver vários casos até finais de maio. Também revelou que Portugal dispõe de dois milhões de máscaras em reserva e de 1142 ventiladores para adultos, embora alguns estejam, neste momento, a ser usados por pacientes com outras doenças como a pneumonia, por exemplo.

O chefe do Governo acrescentou, no entanto, que Portugal tem de reforçar o número de ventiladores "para o caso de haver algum aumento anormal" de casos de Covid-19 no país. "Temos de antecipar o imprevisto", justificou.

"Temos de evitar situação de colapso económico", diz Costa

Costa traçou um cenário de apreensão quanto ao impacto económico do novo coronavírus: "Temos de dar toda a prioridade a salvar as vidas que estão em risco, mas manter as nossas vidas é absolutamente essencial. Se tudo pára, há uma situação de colapso. Temos de evitá-lo a todo o custo", realçou.

António Costa admitiu que a Covid-19 constitui uma "pancada" para a "trajetória de crescimento da nossa economia" e do emprego. "Esta crise, a bater como está a bater na restauração, ameaça muito deste emprego", afirmou, vincando a necessidade de "dar a mão a estes setores porque não podemos perder aquilo que já recuperámos até agora". Nesse sentido, o Governo irá apresentar algumas medidas de apoio às empresas, como o reforço de linhas de crédito.

Ainda assim, e mesmo admitindo que "muito provavelmente já não vai haver excedente orçamental", o primeiro-ministro considerou que a "gestão orçamental responsável" do seu Executivo permite "olhar para esta situação sem estarmos angustiados sobre qual vai ser o saldo no final deste ano".