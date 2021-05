Multas até 100 euros para quem violar regras das praias

Rogério Matos Hoje às 07:09 Facebook

A Polícia Marítima vai multar quem não use máscara nos acessos às praias, nos restaurantes, balneários, paredões e até quem jogue raquetas no areal ou decida frequentar uma praia com ocupação plena durante o verão.

As multas vão variar entre os 50 e os 100 euros e constam no projeto de decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros de 6 de maio e que regula o acesso às praias durante a época balnear que, nalguns locais, abre já este sábado. Os concessionários também vão ser alvo de contraordenações mais pesadas, se falharem na higienização e limpeza dos seus equipamentos ou não afixarem, em local visível, as normas dos banhistas. Para estes as multas variam entre os 500 e mil euros.

No verão passado, o primeiro ano da pandemia de covid-19, a atuação da Polícia Marítima era a de sensibilização para o cumprimento das normas. O ministro do Ambiente apelava ao "bom senso" dos portugueses e apontava para, em caso de reiterado incumprimento, as autoridades de saúde poderem fechar a praia. Este ano, há multas.