"Não está em causa cerca sanitária nem confinamento" em Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras

António Costa descartou, esta quarta-feira, a necessidade de se recorrer a uma cerca sanitária ou ao confinamento em Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, numa altura em que se verifica um aumento exponencial de novas infeções por covid-19 nos três concelhos. Medidas "que visam conter a expansão da pandemia" serão anunciadas brevemente.

O primeiro-ministro esteve hoje reunido com os autarcas de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras para avaliar o crescimento de novos casos positivos de infeção nestes três concelhos do Vale do Sousa.

No final, em declarações à comunicação social, Costa informou que "houve consenso entre todos" quanto às estratégias a adotar, que não passarão pela cerca sanitária ou pelo confinamento.

"Agora, falarei com os meus colegas do Governo para que as medidas sejam formalizadas", acrescentou.

A reunião, que decorreu na Associação Empresarial de Paços de Ferreira, contou com a participação das autoridades de saúde locais.