Graça Feitas: "Não use máscara, é falsa sensação de segurança"

Sandra Alves Hoje às 12:57, atualizado às 13:18 Facebook

Twitter

Partilhar

"Não use máscara, é uma falsa sensação de segurança", reiterou a diretora-geral da Saúde, este domingo. E as máscaras de tecido "nem sequer são impermeáveis". O essencial da proteção é "o distanciamento social", frisou Graça Freitas.

As declarações da diretora-geral da Saúde foram feitas, este domingo, na conferência de imprensa sobre o boletim epidemiológico sobre a Covid-19 em Portugal.

Quando questionada sobre a falta de máscaras e o facto de haver quem esteja a fabricar máscaras em tecido, Graça Feitas foi clara: "Usar máscara não vale a pena, o distanciamento social é o mais importante" na proteção contra o novo coronavírus.

"Nós também estamos aqui a trabalhar sem máscaras, e vocês [jornalistas], estamos distantes uns dos outros. Isso é que é fundamental", exemplificou.

Em relação ás máscaras que estejam a ser feitas de tecido (normal), a diretora da DGS afirma: "não se pode fiar na falsa proteção de uma máscara, é um bocado de tecido na boca". E acrescenta: "nem sequer são impermeáveis, com a humidade o vírus passa".

"Não use máscara, é uma falsa sensação de segurança", frisou Graça Freitas, uma vez que as pessoas usam máscara e depois não mantêm a distância de um metro com os outros, exigida como medida de proteção.

Distanciamento social e ter o cuidado de espirrar ou tossir para o braço, evitando usar as mãos, são conselhos que a responsável da DGS voltou a sublinhar, este domingo.