Navalny critica Portugal por ter dado nacionalidade a Abramovich

Alexei Navalny, opositor do presidente russo Vladimir Putin, criticou Portugal por ter dado a nacionalidade ao magnata Roman Abramovich, dono do clube de futebol inglês Chelsea. "Finalmente, conseguiu encontrar um país onde pode pagar alguns subornos", acusou.

"O Ocidente assusta-se com o ataque de Putin à Ucrânia, mas dá cidadania ao seu oligarca de confiança", escreveu Navalny, no Twitter.

Aludindo à mais recente excentricidade de Abramovich, que comprou um avião Boeing 787 no valor de 350 milhões de dólares, o opositor do Governo russo escreveu que o multimilionário e Putin "roubam ao orçamento" do país para "investirem dinheiro" em empresas ocidentais.

"Os funcionários portugueses carregam malas com dinheiro. A economia norte-americana recebeu 350 milhões de dólares. Os apresentadores de televisão elogiam Putin pela sua luta contra a NATO enquanto espumam da boca. Um ciclo perfeito de hipocrisia e corrupção", atirou Navalny.

Roman Abramovich é cidadão português desde abril, ao abrigo das condições que a Lei da Nacionalidade oferece a descendentes de judeus sefarditas. As origens do magnata terão sido certificadas pela comunidade judaica portuguesa.