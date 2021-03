Navios lusos na Zona Marítima do Sul são comandados por mulheres 

Hoje às 10:56 Facebook

Twitter

Partilhar

Três navios encontram-se atualmente em missão na Zona Marítima do Sul e são todos comandados por mulheres, de acordo com o site oficial da Marinha. O NRP Pégaso, o NRP Escorpião e o NRP Sagitário têm ao comando, respetivamente, as tenentes Raquel Monteiro Pinto, Joana Canas Costa e Catarina Matos Aresta.

A segundo-tenente Joana Canas Costa está na Marinha Portuguesa desde 2010 e é comandante do NRP Escorpião desde 19 de agosto de 2020. A segundo-tenente Raquel Monteiro Pinto entrou para a Marinha em 2012 e é quem comanda o NRP Pégaso, desde 08 de setembro de 2020. A segundo-tenente Catarina Matos Aresta está também na Marinha desde 2012 e comanda o NRP Sagitário desde 11 de fevereiro de 2021.

O comando de navios de guerra por oficiais da Marinha do género feminino realizou-se pela primeira vez em 2006 e, desde então, 20 mulheres já exerceram a função de comando a bordo, informou a Marinha Portuguesa.

Segundo a mesma fonte, a Marinha, em 1992, integrou pela primeira vez mulheres, tendo atualmente 881 mulheres militares e que representam 11% do universo de Marinha.