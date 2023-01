Negócio da canábis tem 90 interessados e o foco é exportar

Inês Schreck Ontem às 22:25 Facebook

Há 20 empresas autorizadas a cultivar canábis e só um produto aprovado. "Tilray" dá sinal de que nem tudo está bem.

Há quase cem empresas interessadas no negócio da canábis medicinal, as exportações da planta e produtos estão a aumentar, embora não tanto como o esperado, e continua a haver apenas um produto disponível para os doentes portugueses. Segundo dados do Infarmed, no segundo semestre do ano passado, havia cinco preparações e substâncias em avaliação.

Atualmente, há 20 empresas instaladas em Portugal com autorização de cultivo de canábis medicinal, as mesmas que em 2022, mais duas do que em 2021 e mais 11 do que em 2020. Mas o número de interessados no negócio é muito superior. Em junho de 2022, havia 90 entidades com aptidão documental, ou seja, cumpriam os requisitos administrativos e estavam aptas a passar à fase seguinte. Só depois de verificados os requisitos no terreno, é concedida a autorização final e dezenas ficam pelo caminho. Entre as que estão a trabalhar, o foco é a exportação. No primeiro semestre do ano passado, foram enviadas para fora de Portugal 4,3 toneladas de canábis (planta, preparações e substâncias). Em meio ano, as exportações representaram quase tanto como em todo o ano anterior. De janeiro a dezembro de 2021, as empresas exportaram 5,7 toneladas e não 30 toneladas como chegou a ser noticiado (o número correspondia à quantidade colhida estimada em 2021).