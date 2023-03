Negócio das motas bate recorde com cem vendas por dia

Todos os dias foram vendidos, em média, cem motociclos em Portugal. Ano de 2023 começou com crescimento.

O negócio das motas novas voltou a acelerar e ultrapassou, no ano passado, os números de 2021, que já tinham sido um recorde no atual milénio. Os dados das vendas da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) mostram que, em média, foram comercializadas cem motas por dia em 2022. O trânsito e o calor surgem como os principais impulsionadores deste mercado em Portugal.

No ano passado, o número de motas vendidas foi de 36 662, em média, cem veículos por dia, o que representa um aumento de 8% face às 33 919 alienadas em 2021 e uma subida de quase 50% em comparação com 2017. Nos últimos cinco anos, apenas em 2020 se registou uma quebra das vendas, o que se justifica com a pandemia que limitou a circulação rodoviária e obrigou ao fecho temporário de parte da economia, incluindo dos pontos de venda.