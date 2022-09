Nem 500 portugueses emigraram para o Brasil em 2021

Cidadãos oriundos de Portugal só representaram 2% das entradas de estrangeiros em solo brasileiro. Número é o segundo mais baixo da última década.

No ano passado, emigraram para o Brasil 461 portugueses. O número é ligeiramente superior ao de 2020, quando entraram em solo brasileiro apenas 439 cidadãos portugueses. Mesmo assim, continua abaixo do meio milhar de emigrantes. Os dados são do Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro e foram divulgados, esta terça-feira, pelo Observatório da Emigração português.

A discrepância entre os números de quem, nos últimos anos, imigra do Brasil para Portugal e de quem faz o trajeto em sentido inverso é notória. Só no ano passado, segundo o Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo (do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras), 39.456 brasileiros vieram para Portugal. Pelo contrário, de acordo com os dados agora conhecidos, apenas 461 portugueses emigraram para o Brasil.

PUB

"Depois de, em 2020, a entrada de portugueses no Brasil ter atingido o valor mínimo de toda a série em análise [de 2004 a 2021], em 2021 cresce 5%, mantendo-se, contudo, abaixo das 500 entradas anuais", frisa Inês Vidigal, num artigo do Observatório da Emigração.

2% da imigração brasileira

Ainda segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública brasileiro, das 22.719 entradas de estrangeiros no Brasil, apenas 2% foram oriundas de Portugal. Por isso, os números ainda estão longe dos que foram registados em 2013, quando 2.904 portugueses rumaram ao Brasil, representando 4,7% das entradas de migrantes naquele país.