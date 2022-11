Nesta primeira quinzena choveu apenas 45% do normal

Joana Amorim e Zulay Costa Hoje às 20:02 Facebook

Valores mais significativos de precipitação no Norte e Centro. Pluviosidade dos últimos dois dias causou danos em Aveiro e cheias em Águeda.

Apesar da chuva persistente que se tem registado nos últimos dias, em particular nas regiões Norte e Centro, estamos longe quer de recordes quer da média que seria normal para esta altura do ano no país. Nos primeiros 15 dias deste mês, o valor médio de precipitação no território corresponde a cerca de 45% do normal para novembro, de acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA). Que antevê, para esta sexta-feira, queda de neve nas terras altas.