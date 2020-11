Norte é a pior região ibérica e uma das mais atingidas da Europa

Joana Amorim Hoje às 09:17 Facebook

A região Norte continua sob forte pressão, tanto em novas infeções como em ocupação de camas no Serviço Nacional de Saúde.

Os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) pintam a vermelho a região no contexto europeu, sendo a 33.ª com a mais alta incidência de novos casos nos últimos 14 dias por cem mil habitantes. E apesar de o R (indicador que nos diz o número de casos secundários resultantes de um infetado) estar muito lentamente a descer, o certo é que, no Norte, está há 107 dias acima de 1,0.

O mapa do ECDC mostra-nos, então, que em toda a Península Ibérica apenas o Norte está acima dos 960 casos por cem mil habitantes. Alargando a análise, Reino Unido incluído, na passada semana (terminada a 8), era a 33.ª região, de uma listagem de 410 com a mais alta incidência. Com regiões belgas e checas a disputarem os lugares cimeiros.