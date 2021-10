Norte é a região que lidera a vacinação: 87% com as duas doses

M.A. Ontem às 22:13 Facebook

A Direção-Geral da Saúde (DGS) informou esta terça-feira que 8 729 560 portugueses têm a vacinação completa, o que corresponde a 84% da população. A região algarvia continua a ser a mais atrasada no processo (78% têm as duas doses) e o Norte lidera com 87% das pessoas totalmente imunizadas.

Ainda não foi desta que Portugal alcançou a tão aguardada meta dos 85% de vacinados. Mas pouco falta. O mais recente relatório enviado pela DGS indica que o país conta com 8 729 560 pessoas com duas doses da vacina contra a covid-19 (84%) e 8 957 792 (87%) com uma inoculação.

O mapa do território nacional mostra que o Algarve é a região mais atrasada no processo, numa altura em que todas as outras apresentam uma percentagem superior a 81% nas duas categorias. O Norte lidera com 89% de cidadãos com uma dose e 87% com a vacinação completa. De referir, ainda assim, que, na última semana, foi a região de Lisboa e Vale do Tejo a que mais vacinou: administrou 29 620 doses.

A faixa etária entre os 12 e os 17 anos tem 548 049 inoculados com uma dose, o que corresponde a 88% de elegíveis neste grupo. Os cidadãos dos 50 aos 64 anos - à semelhança do que já se verifica nos grupos etários superiores - estão prestes a concluir o processo: 99% contam com uma dose e 98% estão imunizados.

Desde que começou a vacinação em Portugal, em dezembro de 2020, foram recebidas 20 258 230 e distribuídas 16 192 139 doses.