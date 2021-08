Norte exige participar na gestão de fundos europeus e pressiona Costa

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 08:34 Facebook

Autarcas do Norte pedem maior autonomia face a Lisboa. Querem receber 50% do Portugal 2030 para reindustrializar a região.

Os autarcas do Norte esperam que o Governo cumpra a garantia, dada pelo primeiro-ministro na sexta-feira, em Vila do Conde, de que as regiões terão autonomia face a Lisboa para decidir como aplicar os fundos europeus. Mas, além de uma maior margem de manobra, o presidente do Conselho Regional do Norte, Miguel Alves, também pede 50% da dotação total do Portugal 2030. Refere que a prioridade é a "reindustrialização" da região e espera que a decisão do Executivo seja conhecida "a qualquer momento".

Ao JN, Miguel Alves afirma ter ficado "muito contente" ao ouvir António Costa dizer que o plano operacional do Norte vai ser, pela primeira vez, desenhado pelos autarcas da região. "Foi, talvez, a afirmação mais forte do ponto de vista da regionalização da gestão dos fundos", refere o líder do Conselho Regional.