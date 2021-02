Norte quer gerir metade do dinheiro da "bazuca" europeia

Alfredo Maia Hoje às 07:10 Facebook

Comissão Permanente do Conselho Regional diz que "peso relativo" justifica alocar mais de 46% das verbas para Portugal e defende gestão descentralizada.

O Conselho Regional do Norte reclama quase metade da "bazuca" de mais de 16,7 mil milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) negociado com a União Europeia, a descentralização da gestão do programa envolvendo as comissões de coordenação e desenvolvimento das regiões (CCDR), com a cooperação das entidades intermunicipais e dos municípios, e a localização no Norte da Estrutura de Missão responsável pela execução nacional, apurou o JN.

O texto da posição deve ficar fechado hoje, incorporando contribuições ao projeto discutido na reunião de ontem da Comissão Permanente (CP) daquele órgão. Mas a "expectativa" de que a aplicação de verbas no Norte corresponda "ao peso relativo da região", com a aplicação de 46,7% do "bolo" português - o que dará cerca de 7,8 mil milhões de euros - e a defesa da descentralização do modelo de governação do programa são "consensuais".