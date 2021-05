Nova líder da ANF diz que a auditoria é fundamental para tomar decisões

Ana Gaspar Hoje às 21:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A Associação Nacional das Farmácias (ANF) tem uma nova presidente. A lista liderada por Ema Paulino, 45 anos, rompe com a atual direção, quer uma avaliação externa ao universo empresarial da associação e a divisão de competência entre quem dirige e quem gere as empresas.

Acusou a anterior direção de ter deixado a ANF numa situação financeira insustentável. A realização de uma auditoria externa vai ser a principal medida da sua equipa?

Vai ser uma das primeiras. No nosso programa eleitoral incluímos medidas que queríamos implementar nos 100 primeiros dias do mandato. A auditoria é uma delas porque, sem uma auditoria, sentimos que não estamos capacitados para tomar decisões ao nível do funcionamento do universo empresarial da ANF e mesmo em relação à própria associação. Uma auditoria será o ponto de partida para todas as decisões que teremos de tomar, para retomar uma situação de tesouraria que nos permita cumprir com todos os nossos compromissos de futuro.