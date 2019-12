Vacinas da meningite B, HPV e rotavírus no Plano Nacional em outubro

Ana Gaspar Hoje às 10:46, atualizado às 10:59 Facebook

Twitter

Partilhar

As vacinas contra a meningite B, vírus do papiloma humano e rotavírus vão passar a fazer parte do Plano Nacional de Vacinação, a partir de 1 de outubro de 2020.

O anúncio sobre as novas vacinas do Plano Nacional de Vacinação (PNV) foi feito, esta sexta-feira, pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

As vacinas destinam-se a prevenir a meningite B, que pode causar a morte ou deixar sequelas graves nas crianças; para evitar a infeção pelo vírus do papiloma humano (HPV), responsável pelo cancro do cólo do útero, entre outros; e a que previne o rotavírus, responsável pela gastroenterite aguda nos mais novos.

A vacina da meningite B vai ser gratuita para todas as crianças nascidas desde 1 de janeiro de 2019.

Já a vacina do HPV irá abranger todos os rapazes aos 10 anos, em duas doses (atualmente só as raparigas beneficiam).

A vacina do rotavírus vai ser integrada no Plano Nacional de Vacinação (PNV), mas apenas para grupos de risco.

No final de 2018, na discussão do Orçamento do Estado para este ano, o PCP contou com os votos a favor do BE e do PSD para fazer aprovar a introdução destas três novas vacinas no PNV. O PS votou contra e o CDS-PP absteve-se. Mas a tutela determinou que seria a Direção-Geral da Saúde (DGS) a determinar em que moldes e quais os critérios que levariam à sua administração.

Na altura, Graça Freitas lamentou que a DGS e a Comissão Técnica de Vacinação não tivessem sido ouvidas pelos partidos, receando que o Parlamento estivesse a a abrir um precedente "num assunto que é do foro da prescrição médica".