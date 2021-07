Nove distritos com maior risco de incêndio e reforço de bombeiros

JN/Agências Hoje às 12:47 Facebook

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elevou, esta sexta-feira, o estado de alerta especial para incêndios rurais para nível amarelo em nove distritos, face ao quadro meteorológico previsto para os próximos dias.

Em declarações aos jornalistas na sede da Proteção Civil, em Carnaxide, o comandante da ANEPC, André Fernandes, indicou que este estado de alerta vigora até segunda-feira nos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Évora, Setúbal, Beja, Faro e Portalegre.

"Com base neste aumento do estado de alerta, foram então solicitados quer os meios complementares de apoio ao combate da Autoridade Nacional e do Instituto de Conservação Natureza e Florestas para aumentarem o seu estado de prontidão para o apoio ao combate", salientou.

Reforço de operacionais

O comandante realçou também que foi "feito um reforço à zona através dos corpos de bombeiros, com a atribuição de equipas extras num total de 100 bombeiros para fazer o reforço à zona às áreas que vão ser mais afetadas e com o aumento de risco de incêndio rural".

André Fernandes revelou ainda que foi pedido à força especial de Proteção Civil "pré-posicionamento das suas equipas de análise, uso do fogo, nas zonas onde existe maior probabilidade de os incêndios deflagrarem em grandes ignições".

Quanto ao dispositivo aéreo, este será reajustado face ao risco de incêndio.