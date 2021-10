Nove mortes e menos casos que no domingo passado

R. S. Hoje às 14:02 Facebook

Portugal regista, este domingo, mais 465 casos e nove óbitos associados à covid-19.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde contabiliza mais 465 doentes com covid-19, o que eleva para 1 079 806 o número total de casos confirmados desde março de 2020. O balanço reflete uma diminuição do número de casos registados no sábado, quando houve 612 novos contágios, e também face ao domingo passado, dia em que houve 499 novos contágios.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde de hoje aponta, por ouro lado, para mais 258 doentes recuperados, aumentando o número de casos ativos para 30 309 (mais 198 que no dia anterior).

Como tem vindo a acontecer nos últimos dias, a região de Lisboa e Vale do Tejo continua a somar mais novos casos de infeção (166), seguindo-se o Norte, com 114. No Centro, há mais 94 contágios, no Alentejo 26 e no Algarve 41. Nos Açores, há mais 17 infetados e na Madeira sete.

Mais doentes internados

Há mais nove vítimas mortais associadas à doença - menos um óbito do que ontem e mais dois face ao mesmo dia da semana passada. Três vítimas foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, três no Alentejo, uma no Norte, uma no Centro e outra no Algarve.

E, ao contrário de ontem, o número de internados em enfermaria aumentou: há hoje mais 10 doentes nos hospitais (295 no total), dois em unidades de cuidados intensivos (61 ao todo).