Novo líder do CDS casa com Inês Vargas a 4 de outubro

O novo líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, está noivo de Inês Guerra Vargas e o casamento está marcado para 4 de outubro, disse o próprio ao JN.

O advogado e a nutricionista conheceram-se num conselho nacional da Juventude Popular, estrutura de que Inês é vice-presidente da direção, e estão juntos há seis anos.

Em março do ano passado, na altura do pedido de casamento, que aconteceu no Vaticano, Francisco Rodrigues dos Santos, mais conhecido por "Chicão", o novo líder centrista confessou-se "apaixonado" por Inês, que este domingo acompanhou o noite no congresso, subindo ao palco na sua consagração como sucessor de Assunção Cristas.

"A Inês disse sim e estamos noivos. Não me recordo de alguma vez ter estado tão certo e seguro na tomada de uma decisão. Faz hoje cinco anos que a escolhi, que a amo e que a prefiro à minha própria vida. O seu amor arrebata-me mais do que tudo, e não conheceria infelicidade tão insuportável como a de estar separado dela", escreveu, na altura, nas redes sociais.

"Mesmo que tivesse de perder tudo, de passar pelos maiores perigos e de sofrer fosse o que fosse, tudo isso seria suportável desde que o seu afeto por mim não diminuísse. Só com base neste amor desejo ter filhos. Porque em tudo o que sonho ou imagino ela está lá a dar harmonia e sentido ao que sou. A partir de hoje será para sempre. Animados pela fé em Deus, construiremos a nossa família», acrescentou ainda o ex-presidente da Juventude Popular.

Inês Vargas Guerra foi assessora avençada do CDS na Câmara de Lisboa, entre 2017 e final do ano passado, abandonando o cargo para se dedicar à escolha profissional que fez: ser nutricionista.