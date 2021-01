Novo máximo de óbitos num dia com 11.721 casos de covid-19

Sandra Alves Hoje às 14:42, atualizado às 15:31 Facebook

Este domingo há 275 óbitos associados à covid-19 e 11.721 novas infeções pelo coronavírus SARS CoV-2. A região de Lisboa tem mais óbitos e o Norte tem mais casos. Há mais 195 internados.

Portugal contabiliza um total de 10.469 vítimas mortais de covid-19 e 636.190 casos positivos de infeção desde o início da pandemia, em março de 2020.

A região de Lisboa e Vale do Tejo é a que regista mais óbitos em 24 horas (mais 125) e o Norte contabiliza o maior número de novas infeções (mais 4188).

É o sexto dia consecutivo em que se atinge um novo máximo diário de vítimas mortais por covid-19: este domingo há 275 óbitos, mais um do que no boletim epidemiológico de sábado.

No Norte morreram mais 57 doentes, no Centro mais 54, no Alentejo mais 30, no Algarve mais oito e na Madeira mais um.

Continuam a ser as pessoas com 80 ou mais anos as mais atingidas pela letalidade da doença: são mais 185 (83 homens e 102 mulheres). Na faixa etária dos 70-79 anos morreram 61 pessoas (38 homens e 23 mulheres), entre os 60-69 anos mais 23 (15 homens e oito mulheres), entre os 50-59 anos há mais cinco óbitos (quatro homens e uma mulher) e morreu mais uma mulher entre os 40-49 anos.

Em relação aos 11.721 novos casos positivos, Lisboa e Vale do Tejo tem mais 4167 confirmações, o Centro mais 2219, o Alentejo mais 623, o Algarve mais 424, a Madeira mais 51 e os Açores mais 49.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) indica que mais 195 doentes foram internados, num total de 6117 hospitalizações devido à covid-19. Há 742 doentes em Unidades de Cuidados Intensivo (UCI), mais 22 do que no sábado.

Há 169.230 casos ativos, mais 6279 do que no sábado, e mais 4432 estão sob vigilância das autoridades de saúde, num total de 210.664 doentes infetados ou contactos de risco que estão obrigados a cumprir isolamento profilático.

Conseguiram recuperar da doença mais 5167 pessoas, num total de 456.491 desde o início da pandemia.