Novo recorde: 6640 novos infetados com covid-19 em Portugal

Portugal somou 6640 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, para um total de 173.540, quando há mais 56 mortos. É o segundo pior dia em termos de óbitos.

Portugal voltou, este sábado, a atingir um valor recorde de infeções pelo novo coronavírus, com mais 6640 casos positivos. É o segundo dia consecutivo com mais infetados, depois de, na sexta-feira, terem sido contabilizadas 5550 infeções diárias.

Recorde-se que o boletim de quarta-feira mostrou aquele que parecia ser o valor mais alto de casos, mas os 7497 infetados então apresentados incluíam "o somatório de 3570 casos" de dias anteriores.

Do total de 173.540 infetados desde março, 72.945 correspondem a doentes ativos, dos quais 2591 foram registados até à meia-noite. Com mais 3993 recuperações, o total de recuperados sobe para 97.747.

Este sábado há menos cinco doentes internados: 2420 no total. Ainda assim, os infetados em Unidades de Cuidados Intensivos voltaram a subir. São mais 26 para um total de 366.

3900 novos infetados só na região Norte

Do total de infeções diárias, 3900 são no Norte, onde já foram registados, ao todo, 82.361. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1856 novos infetados, em 67.725, e depois a região Centro, onde há mais 712 casos, em 15.757.

O Alentejo soma mais 49 casos (em 3361) e o Algarve mais 82 (em 3367). O arquipélago da Madeira soma mais 19 infetados, com um total de 534, e nos Açores há mais 22 casos, em 435.

Segundo dia com mais mortes: 31 no Norte

O boletim deste sábado da Direção-Geral da Saúde (DGS) dá ainda conta de 56 óbitos nas últimas 24 horas: 30 mulheres e 26 homens. Trata-se do segundo pior registo de vítimas mortais, só atrás das 59 mortes reportadas na quarta-feira, 4 de novembro.

Além do maior número de novos casos, o Norte registou igualmente a maior parte dos óbitos: 31. Em Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 19, no Centro três e no Alentejo outros três.

Como já é regra, a grande maioria das vítimas (40) tinha 80 anos ou mais - 17 homens e 23 mulheres. Com 70 a 79 anos, morreram 10 pessoas (cinco homens e cinco mulheres) e ainda três homens e uma mulher na faixa etária dos 60-69 e um homem e uma mulher na faixa dos 50-59.