Novos internados disparam em dia com 12 mortes

Portugal regista este domingo mais 2897 casos e 12 mortes. O número de internados disparou.

O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) de hoje contabiliza mais 2897 doentes, o que eleva para 1 142 707 o número total de casos confirmados desde março de 2020. O número de hoje reflete uma diminuição dos contágios registados no sábado (o que é normal tendo em conta o encerramento de laboratórios de testagem aos fins de semana), mas um aumento face a domingo passado, quando houve 2499 infeções. Por outro lado, há mais 857 recuperados da doença e mais 2028 casos ativos da doença.

Continua a ser na região de Lisboa e Vale do Tejo que se concentra o maior número de novos casos de infeção (902), seguindo-se com ligeira diferença o Norte, com 828. No Centro, há mais 697 contágios, no Algarve 230 e no Alentejo 96. Na Madeira, há mais 120 infetados e nos Açores mais 24.

De acordo com o relatório diário, nas últimas 24 horas morreram em Portugal mais 12 pessoas por doenças associadas à infeção com Sars-CoV-2: cinco em Lisboa e Vale do Tejo, quatro na Madeira, duas no Algarve e uma no Norte. Quanto aos hospitais, neste que é o 22.º dia consecutivo com internamentos a subir, há hoje mais 56 doentes nas enfermarias (764 no total), com as unidades de cuidados intensivos a albergarem 104 pacientes (número igual ao de ontem).