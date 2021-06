Número de casos e de internados continuam a subir

Maria Campos Hoje às 14:05 Facebook

Portugal regista, esta sexta-feira, mais 1604 casos e dois óbitos por covid-19. Internados continuam a aumentar.

Dos 1604 novos casos, 1049 (65,4%) foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo. O Norte conta com mais 239 infeções, o Algarve soma 159, o Centro surge a seguir com 120, depois o Alentejo com 31, a Madeira com cinco e os Açores com um.

Esta sexta-feira, o número de internados subiu: há mais quatro pessoas internadas em enfermarias, totalizando 431 pacientes hospitalizados, e mais dois doentes em unidades de cuidados intensivos (UCI) para um total de 108. É o quarto dia consecutivo com o número de internados em UCI acima de 100.

As duas mortes por covid-19 registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo. Segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), trata-se de um homem e de uma mulher, ambos com mais de 80 anos.

A incidência nacional é agora 137,5 casos por 100 mil habitantes e no continente 138,7 casos por 100 mil habitantes. Já o R(t) nacional encontra-se agora em 1,14 e no continente em 1,15.

Em comparação com o boletim da passada sexta-feira, regista-se um aumento no número de casos - mais 306. O número de óbitos, por sua vez, diminuiu - menos duas mortes por covid-19.

O número de internamentos em enfermarias foi menor esta semana: mais quatro, em comparação com os 27 da semana passada. Nos cuidados intensivos, o número também diminui, sendo a diferença, contudo, menor (mais dois, em comparação com os seis do boletim da semana passada.

Neste momento, há mais 745 casos ativos, aumentando o total para 30442. Há também mais 2687 contactos em vigilância, num total de 47357. Já o número de recuperados aumentou para 823.960, com mais 857 nas últimas 24 horas.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o país acumula um total de 17081 óbitos e 871483 infeções confirmadas pelo coronavírus SARS CoV-2.